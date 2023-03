09.03.2023 h 19:02 commenti

Area ex Med, via libera alla bonifica del serpentino: sarà interrato sul posto

Gli enti competenti hanno approvato il progetto Asl. I lavori saranno realizzati dalla stessa ditta che ha eseguito l'abbattimento

(e.b.)

Via libera della conferenza dei servizi al progetto di bonifica del serpentino trovato in una parte dell’area occupata dal Misericordia e dolce durante i lavori di abbattimento. Tutti gli enti coinvolti, a cominciare da Arpat, hanno approvato il piano proposto da Asl per smaltire sul posto il cosiddetto marmo verde, materiale che contiene dell’amianto. E' stato trovato nell'area del parcheggio lato Sant'Orsola-Cicognini, quando è stato rimosso l'asfalto. Circa 300-400 metri quadrati. Secondo il progetto approvato ieri, 9 marzo, sarà stoccato nella parte già contaminata della buca lasciata dalla demolizione delle fondamenta dell’ex ospedale, e coperto con un metro di terra “buona” proveniente dalla realizzazione della vasca di espansione del Santo Stefano.La tempistica. Una volta notificato il verbale con l’approvazione degli enti, l’Asl potrà far partire i lavori. Saranno realizzati dalla stessa ditta che si è occupata dell’abbattimento del nosocomio. L’intervento dovrebbe durare un mese e mezzo. Verosimilmente quindi, dovrebbe terminare per giugno. E’ l’ultimo onere in capo all’Asl rispetto all’accordo con il Comune sul futuro dell’area, destinata a ospitare il parco centrale. Chiusa anche questa partita quindi, i due enti potranno presentarsi dal notaio per il passaggio di proprietà. Un atto che avrebbe dovuto essere sottoscritto già qualche anno fa ma che la guerra a suon di carte bollate sull’appalto per la demolizione e i tanti imprevisti tra cui la scoperta del serpentino, hanno costretto a far slittare. Il prezzo fissato per 32mila metri quadrati dell’area lasciata libera dall’ex ospedale, è di 12 milioni di euro in parte già versati tra caparra e acconti.