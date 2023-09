16.09.2023 h 11:09 commenti

Arci ricorda la figura di Enrico Cavaciocchi con un concorso di idee rivolto ai giovani

"La socialità del futuro è un progetto che possiamo realizzare”, sviluppa temi di attualità come la giustizia sociale e climatica, l'inclusione, la partecipazione, la promozione sociale, l'accesso alla cultura per tutti

Arci provinciale lancia un concorso di idee rivolto agli studenti delle scuole superiori in memoria di Enrico Cavaciocchi, presidente dell'associazione da giugno 2016 a maggio 2022, quando è venuto a mancare improvvisamente a soli 63 anni.

“La socialità del futuro è un progetto che possiamo realizzare”, parte dai temi che hanno caratterizzato la presidenza di Cavaciocchi: la giustizia sociale e climatica, l'inclusione, la partecipazione, la promozione sociale, l'accesso alla cultura per tutti. I progetti, quindi, potranno riguardare la realizzazione di spazi o di occasioni di socialità che favoriscano l'inclusività, la crescita personale e sociale, la promozione di valori quali la pace, i diritti, l'uguaglianza, la tutela dell'ambiente, la solidarietà, il dialogo tra generazioni.

“E’ rivolto alle scuole – ha spiegato la presidente Ilaria Testa - perché intende coinvolgere i giovani, con i quali Enrico amava confrontarsi e lavorare, ma anche perché vogliamo coinvolgere le nuove generazioni in una dimensione di progettualità collettiva. La partecipazione, quindi, non è individuale ma è riservata alle classi"

Il concorso è promosso dal Comitato Territoriale Prato e Arci Solidarietà Prato con il sostegno della rete dei Circoli



