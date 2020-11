13.11.2020 h 16:45 commenti

Arci, Acli e Mcl si appellano ai sindaci: “Cancellate Imu e Tari per i nostri circoli”

A rischio la sopravvivenza di molti dei 74 presidi provinciali che nel territorio svolgono soprattutto una funzione sociale e di aggregazione. Il governatore Giani intanto ha autorizzato anche per queste realtà il servizio d'asporto di pizze destinato ai soci