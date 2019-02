21.02.2019 h 18:32 commenti

Archivi tessili digitali, due incontri al Museo del Tessuto

Il 7 marzo e il 23 maggio saranno in città Angelo Caroli di Vintage Palace che ha iniziato la sua carriera proprio a Prato e i tecnici di Missoni che hanno digitalizzato i campionari dell' azienda

Continua l’impegno del Museo del tessuto verso la diffusione degli archivi digitali: il 7 marzo si terrà un workshop “Discovering Treasures. Atto 1: Esplorare gli Archivi Tessili e della Modacon Angelo Caroli, fondatore di A.N.G.E.L.O. Vintage Palace che ha iniziato la sua carriera propria a Prato negli anni ‘60 fra i cenciaioli e ora sta digitalizzando tutto il suo archivio composto da oltre 180 mila capi e con Silvia Casagrande curatrice dell’Archivio Storico Germana Marucelli. Nome evocativo della storia della moda italiana che racconterà l’esperienza unica di questa antesignana del Made in Italy e di come l’Associazione creata a Milano nel 2016 si propone di realizzare una vasta banca dati non solo come testimonianza della moda e della cultura del Novecento italiano, ma anche come punto di avvio per nuove attività di formazione e di promozione della ricerca creativa.L’iniziativa rientra nel progetto Createx, che prende il via dalla fase di digitalizzazione dei patrimoni tessili custoditi in ciascuno dei territori partner (Italia, Spagna, Portogallo, Svezia, Polonia).Un nucleo di materiali d’archivio suddiviso per filoni tematici e digitalizzato, messo a disposizione di designer under 30 che, attraverso una rete di residenze creative organizzate nei cinque paesi coinvolti, verranno chiamati a sviluppare progetti per prototipi e capsule collections nati della reinterpretazione innovativa di questa selezione.“Durante l’incontro – ha spiegato il direttore del Museo Filippo Guarini – lanceremo anche una nuova iniziativa: la residenza creativa tre borse di studio per una settimana in catalogna dove i ragazzi potranno porre le basi per la realizzazione di una mini collezione” .Il bando verrà pubblicato sul sito www.createxproject.eu Il prossimo 23 maggio il secondo appuntamento con “Discovering Treasures. Atto 2: Ispirarsi attraverso gli Archivi Tessili e della Modaworkshop dal carattere più interattivo che vedrà la partecipazione di esperti, centri formativi e fashion brand per la presentazione di buone pratiche e sessioni interattive dedicate all'analisi delle diverse possibilità di formazione e interazione con il patrimonio custodito negli archivi e rese possibili grazie alle più nuove risorse digitali. Atteso anche lo staff di Missoni.“La digitalizzazione degli archivi – ha ricordato Francesco Marini presidente del Museo del Tessuto- è un argomento di grande attualità, soprattutto per Prato, uno strumento che aumenta la competività delel aziende e contemporaneamente sviluppa il marketing territoriale”.