Aprile mese della lettura, tante iniziative non solo alla Lazzerini

Nella hall dell'ex Campolmi sono esposti i volumi che negli anni sono stati censurati, per i lettori anche un appuntamento al buio con la lettura e le "pulizie " di primavera sugli scaffali anche alla Est e alla Ovest

Aprile è il mese dedicato ai libri, il 23 si celebra la giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, ma non è l’unico appuntamento che le biblioteche di Prato propongono ai lettori di ogni età.Nella hall della Lazzerini sono stati esposti i libri che sono stati censurati o messi al bando a causa dei loro contenuti. E così si potrà leggere o rileggere "Fahrenheit 451", un libro che parla di censura e che a sua volta venne censurato. "Il mondo nuovo" di Aldous Huxley venne bandito perché conteneva idee pessimiste e perché parlava di sesso, droga e morte. Finì sotto la scure della censura anche George Orwell con entrambi i suoi capolavori. Mentre Salman Rushdie è stato costretto ad un esilio forzato dopo la fatwa lanciata su di lui dall'ayatollah Khomeini per "I versi satanici". Fra i titoli ci sono anche alcuni insospettabili: la saga di "Harry Potter" di J. K. Rowling, accusata (soprattutto nei Paesi arabi) di incitare la stregoneria; "Il mago di Oz" di Frank Baum, per la dose di nichilismo contenuta nel libro; "Il signore delle mosche" di William Golding, messo al bando perché descriveva l'omicidio di un minore ad opera di coetanei.Per esprimere solidarietà a tutti i cinema chiusi da oltre un anno, la Lazzerini propone ai suoi lettori una bibliografia collegata ad un gioco: i libri esposti nella Hall saranno tutti impacchettati, proposti al 'buio', e l'unico indizio per riconoscerli saranno 3 fotogrammi di un film. Quale sarà il libro da cui è stato tratto il film? Ai lettori la scoperta!Dal 1 al 30 aprile sarà possibile fare pulizia sugli scaffali delle biblioteche Lazzerini, Ovest e Nord e prendere in prestito fino a 20 materiali. Libri sì, ma anche film, audiolibri e musica per un pieno dedicato alla propria passione preferita. E per gli appassionati di cinema e serie tv, i dvd andranno in prestito per 30 giorni in tutte le biblioteche.Per scegliere i prestiti dagli scaffali, è necessario prenotare l'ingresso nelle biblioteche: in Lazzerini con l'app Affluences o collegandosi al sito affluences.com, nelle Biblioteche Ovest e Nord "P. Impastato" via telefono o via mail: bibliotecanord@comune.prato.it (tel. 0574 463298); bibliotecaovest@comune.prato.it (tel. 0574 1837502).Reading con Anna Maria Castelli, voce recitante e Adriàn Fioramonti, chitarra. Nel reading Il tempo delle parole, che sarà trasmessoin diretta streaming sul canale YouTube della biblioteca, la cantautrice leggerà alcuni brani tratti dai testi di Natalia Ginzburg, Ennio Flaiano e Dino Buzzati, autori che hanno analizzato con acume i mutamenti delle loro vite in quegli anni, raccontando, sotto il comune denominatore del tempo, porzioni di vita.Se Natalia Ginzburg ne I rapporti umani affronta con delicatezza l'arco temporale dall'infanzia alla maturità portandoci dentro una nebulosa priva di punti cardinali, Ennio Flaiano con Un marziano a Roma, ci offre un'opera carica di satira sui costumi dell'Italia del dopoguerra ma anche un'intima confessione della difficoltà ad arrendersi all'ineluttabilità del tempo che scorre. Infine, con La ragazza che precipita, Dino Buzzati ci riporta con una metafora al tema della vita e dello scorrere del tempo: il precipitare di Marta dal grattacielo diventa così il percorso dei diversi momenti della vita che la ragazza contempla verso la fine della vita stessa.Tempo di festa anche nella Sezione ragazzi e bambini con una mattinata dedicata alle scuole con letture ad alta voce in streaming per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado: l’appuntamento è il 23 aprile alle 9.30 per le prime e seconde primarie, alle 10.30 per le terze, quarte e quinte primarie e alle 11.30 per le scuole secondarie di primo grado.