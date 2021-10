26.10.2021 h 13:31 commenti

Apre un nuovo negozio Coop nella zona sud della città, pronto entro la prossima primavera

Sarà ricavato nell'ex sede della Cassa di Risparmio di Prato di via Roma a Grignano. I lavori di ristrutturazione sono già iniziati

aa

Un nuovo store Coop verrà inaugurato la prossima primavera a Grignano. Dopo l'apertura del supermercato in via Targetti in sostituzione di quello gestito dalla Pam, il nuovo negozio aprirà in via Roma nella sede della ex filale della Cassa di risparmio di Prato al civico 317g.I lavori sono già iniziati, ma dureranno ancora diversi mesi. Lo store servirà la parte del sud della città che per quanto riguarda la cooperativa di consumo era rimasto sguarnito.Come accaduto anche in passato per i punti vendita più piccoli si preferisce utilizzare edifici già esistenti e quello di via Roma rispecchia le esigenze di vendita: luminoso, una superficie di vendita discreta e con un ampio parcheggio. Il nuovo supermercato dovrebbe essere sul modello di via Targetti con la vendita soprattutto di alimenti del territorio una scelta green e la possibilità di consumare pasti caldi. Nessuna indiscrezione, invece, per quanto riguarda la possibilità che vengano effettuate nuove assunzioni.