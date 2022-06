13.06.2022 h 18:09 commenti

Apre stasera il giardino urbano di Ex Fabrica: tanti eventi in cartellone

Nello spazio ricavato dietro al Fabbrichino sarà possibile trovare food & bar, musica, teatro ragazzi, danza, cinema

Parte stasera, martedì 14 giugno, Ex Fabrica, spazio verde postindustriale, sostenuto attivamente con il contributo dell'assessorato alla Cultura del Comune e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, con il concerto di Deleted Soul. L'ottava edizione si concentra sul tema del rapporto tra città e natura: un luogo dove sperimentare un nuovo approccio con lo spazio, vivere, muoversi ed abitare in modo sostenibile.

Dalle 19 il giardino Fabbrichino, in via Targetti 10/8, aprirà il suo summer bar per tutti. Sarà possibile trovare birre, cocktail, bibite e gelati al fresco sul prato e proseguire la serata con una cena con sfizi, burger e piatti vegetariani e non.

Ogni sera Ex Fabrica è "Giardino Sonoro" animato da una selezione musicale curata da MillesseiDischi oltre a concerti tra i quali Crema venerdì 17 giugno, Indianiser venerdì 24 giugno, mentre venerdì 1° luglio il Festival delle Colline presenta la finale del Sound Bridge Contest dove band, musicisti e cantautori si esibiranno dal vivo di fronte ad una giuria formata da musicisti, discografici e professionisti del settore per decretare il finalista che vincerà un concerto a Charlottesville in Virginia, città gemellata con Poggio a Caiano.

Dal martedì al venerdì alle 19 il Teatro Metastasio di Prato e la Compagnia Tpo presentano "Il concerto degli alberi": un happening visivo, una sorpresa che unisce il teatro e il cinema per i bambini, un gioco in cui guadare, toccare, danzare.

Mentre alle 20.45 va in scena "Pelle Madre", uno spettacolo di danza della Compagnia Tpo in coproduzione con Teatro Metastasio di Prato. Un viaggio onirico ed immersivo di un corpo che sprofonda e riemerge da una terra elettronica, uno spazio siderale di luci e ombre che evoca il mito dei misteri eleusi. L'azione si ispira a l'Inno a Demetra ed il suo viaggio negli inferi alla ricerca della figlia Persefone da parte di Hades.

Inoltre venerdì 18 giugno e venerdì 9 luglio in giardino arriva il "Cinesonante" a cura dell'Associazione Zappa in collaborazione con Terminale Cinema/Casa del Cinema di Prato, un'iniziativa tra musica e cinema per tutte le età durante la quale sulle immagini di due film muti, quattro musicisti lavoreranno alla creazione di un commento sonoro-musicale originale che sarà eseguito in diretta di fronte ad un grande schermo.