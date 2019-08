19.08.2019 h 10:37 commenti

Apre sportello dell'auto e colpisce un ciclista che finisce all'ospedale in codice rosso

L'incidente è successo stamani lungo viale Galilei a poca distanza dal mercato settimanale. Il ferito ha 65 anni

Grave incidente stradale questa mattina, 19 agosto, in viale Galilei nei pressi del mercato settimanale. Poco dopo le 9 un ciclista pratese di 65 anni è stato colpito dallo sportello di una Golf in sosta aperto dal guidatore in modo brusco. Il 65enne è stato sbalzato a terra e ha battuto la testa. E' stato richiesto l'intervento del 118 che ha accompagnato il ciclista ferito all'ospedale Santo Stefano in codice rosso.

Sul posto la polizia municipale di Prato per ricostruire la dinamica del sinistro. Secondo quanto appreso l'automobilista, un 74enne di Montemurlo, aveva appena parcheggiato lungo la strada in direzione centro e si apprestava a uscire dall'abitacolo. Quando ha aperto la portiera ha colpito il ciclista in transito.