10.10.2019 h 17:39 commenti

Apre lo sportello e fa cadere donna che transita in bicicletta: grave una 45enne

La vittima è stata soccorsa in codice rosso e trasferita d'urgenza all'ospedale. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Zarini

Un momento di distrazione, lo sportello dell'auto aperto all'improvviso, proprio mentre transitava in sella alla sua bicicletta una donna di 45 anni. Sono questi gli elementi del gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 10 ottobre, in via Zarini, all'altezza del civico 340. La vittima è una donna georgiana, che è stata soccorsa in codice rosso da un'ambulanza del 118 e trasferita d'urgenza al Santo Stefano. Nella caduta ha riportato lesioni piuttosto serie. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente e identificare l'automobilista che ha aperto lo sportello. Si tratta di un italiano.

Edizioni locali collegate: Prato

