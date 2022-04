12.04.2022 h 17:58 commenti

Apre lo sportello della nutrizionista per gli studenti delle medie della Val di Bisenzio

Il servizio, promosso dai tre Comuni, è rivolto ai ragazzi e alle ragazze che frequentano l’istituto Bartolini di Vaiano e l’istituto Pertini di Vernio

Al via uno sportello speciale della nutrizionista a disposizione delle ragazze e dei ragazzi che frequentano le scuole medie inferiori dell’istituto Bartolini di Vaiano e dell’istituto Pertini di Vernio. L’attività - un progetto nuovo e sperimentale - è stata voluta dagli assessori alla Scuola dei Comuni della Val di Bisenzio Fabiana Fioravanti (Vaiano), Alessandro Storai (Vernio) e Maila Grazzini (Cantagallo) di concerto con la dirigente scolastica Alessandra Salvati.

L’età dell’adolescenza è un momento cruciale per i ragazzi sia dal punto di vista della definizione del rapporto con il proprio corpo che della verifica delle proprie abitudini alimentari. Per rispondere ai tanti e diversi interrogativi che si pongono i giovani studenti nasce lo sportello che avrà quindi un ruolo di consulenza. A disposizione per i ragazzi ci sarò la nutrizionista Claudia Lo Conte, pronta a rispondere a tutti i dubbi e ai quesiti che riguardano una corretta alimentazione funzionale allo sport oppure all’esigenza di ingrassare o di dimagrire. Il servizio - che prevede incontri personali di 15 minuti - è partito la scorsa settimana a Vaiano e prevede la presenza della nutrizionista nei prossimi mesi presso i due istituti. Alla Bartolini di Vaiano, Claudia Lo Conte sarà a disposizione degli studenti nei giorni di venerdì 22 aprile, 6 e 20 maggio, al Pertini di Vernio lo sportello sarà attivo, sempre nei giorni di venerdì, il 29 aprile, e poi il 13, il 27 e il 30 maggio.

La prenotazione del servizio è molto semplice, gli studenti possono registrarsi all’appuntamento dal link specifico che si trova sul sito della loro scuola.