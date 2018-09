01.09.2018 h 11:36 commenti

Apre lo sportello del furgone e scaraventa a terra un ciclista di 55 anni

L'incidente è accaduto ieri sera in via Paronese. Stamani invece un cicloamatore è scivolato sull'asfalto bagnato mentre era in declassata

Due ciclisti sono rimasti feriti, per fortuna non in maniera grave, in due distinti incidenti accaduti tra ieri sera 31 agosto e questa mattina 1 settembre. Il primo risale alle 23 di ieri quando in via Paronese un 55enne di nazionalità cinese è stato soccorso in codice giallo dal 118 dopo essere stato scaraventato a terra dal gesto imprudente del conducente di un furgone in sosta, che ha aperto lo sportello senza accorgersi del sopraggiungere dello straniero, in sella ad una bicicletta elettrica. Sul posto la polizia municipale che ha raccolto tutte le informazioni ed effettuato i rilievi.

Stamani poco prima delle 9.30, invece, un 34enne in sella ad una bici da corsa è scivolato nella rampa della declassata subito dopo il ponte che segna il confine tra la provincia di Prato e quella di Pistoia. L'uomo ha perso il controllo della bici, forse a causa dell'asfalto bagnato, ed è caduto rovinosamente a terra. Anche in questo caso il codice di intervento del 118 è stato il giallo. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.