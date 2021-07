28.07.2021 h 14:23 commenti

Apre la spiaggia lungo il Bisenzio: sdraio, ombrelloni e ristorante fino a tarda sera

Per l'estate 20121 sono state abolite le stoviglie di plastica e i pagamenti avverranno tramite cassa automatica in funzione delle normi anticovid. Al via anche le serate all'anfiteatro di Santa Lucia

Torna la spiaggia lungo le rive del Bisenzio in viale Galilei, nello spazio LatoB; sdraio, sabbia ombrelloni resteranno fino al 28 settembre insieme al ristorante e al cocktail bar, con apertura alle 10 e chiusura alle 2."La novità di quest'anno - ha spiegatodi Duetto20 srl - è l'abolizione della plastica, eccetto nel solarium per motivi di sicurezza, e l'utilizzo della cassa automatica in modo da evitare il contatto con carte di credito, bancomat e soldi". L'ingresso è libero, per la spiaggia è prevista la consumazione, ma è consigliabile la prenotazione al numero 3288086487, i posti a disposizione sono 150.Un'inaugurazione che è in ritardo rispetto alla tabella di marcia: "Purtroppo - spiega il sindaco- i tempi della burocrazia sono veramente esasperanti. Abbiamo dovuto rimandare tutta la documentazione e così si è perso tempo. Ora però il problema dovrebbe essere risolto per i prossimi due anni, cioè fino alla scadenza del bando".Un bando che prevede oltre alla gestione della spiaggia lungobisenzio anche gli eventi all'anfiteatro di Santa Lucia, curati da Fonderia Cult Art . "Lato B- ha spiegato il presidente- verrà ufficialmente inaugurata venerdì con uno spettacolo delDj Philiph e uno di danza aerea, il 13 agosto è di scena Veronica niccolai e tutti i mercoledì è previsto l'intrattenimento musicale".. La rassegna “Chiesino comedy club – summer edition” che ospita alcuni tra i più celebri standupper italiani. Il 28 luglio ci sarà Filippo Giardina , il 29 Daniele TinM e Alessandro Ciacci e venerdì 30 Alessandro Gori – Sgargabonzi e Stefano RaponeIl cartellone prosegue con un evento speciale dedicato a Paolo Villaggio e al suo personaggio più celebre con lo spettacolo “Com'è ancora umano lei caro Fantozzi” di e con Anna Mazzamauro che interpreta se stessa e la famigerata Signorina Silvani.Il 5 agosto, per tutti i giovedì fino al 2 settembre, inizia la rassegna Swing summer night a cura dell'associazione Swing in up, che djset e live set di Boogie Woogie e Lindy Hop (ingresso libero).La sera di Ferragosto si svolgerà il concerto Omaggio a Morricone, con l'orchestra Ensemble Terzo Tempo.Il 20 agosto in programma lo show Abba DreamDal 27 Agosto l'Anfiteatro sarà una delle location del Festival Settembre Prato è Spettacolo e ospiterà alcuni dei concerti della manifestazione pratese: The Bastard Sons of Dioniso con Caterina Cropelli (il 27), Pacifico (il 29), Rachele Bastreghi (il 5 settembre), Dente (9 Settembre), Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale (il 12).Il 1 settembre debutta DOC – Donne di Origine Controllata di e con Francesca ReggianiIl programma è scaricabile LATO B Beach Club