04.08.2022 h 09:15 commenti

Apre il parcheggio in via Cavour, venti posti auto e quattro per le moto. Previste anche le rastrelliere per le bici

E' stata anche valorizzata una parte della cinta muraria ora visibile e illuminata la sera con cinque lampioni. Nel parcheggio previsti due posti auto per disabili e uno per la ricarica dei veicoli elettrici

Apre lunedì 8 agosto il parcheggio in via Cavour. Sono 1.200 mq a ridosso delle mura trecentesche, con 20 posti auto e 4 spazi di sosta per moto e rastrelliere per le biciclette, un posto è uno predisposto per un futuro stallo-ricarica per veicoli elettrici e due per persone con disabilità. I posti auto sono stati realizzati con autobloccanti e la corsia di scorrimento con asfalto "sacatrasparent", ritenuto più adatto per la vicinanza del parcheggio alle mura cittadine.

Oltre a rispondere alla carenza di parcheggi nella zona, sarà anche valorizzata la porzione delle mura storiche, fino a poco tempo nascosta da un capannone che ora è stato demolito. La cinta muraria sarà anche valorizzata grazie all'installazione di 5 nuovi lampioni, di cui uno in via Cavour, che ne illumineranno la cornice.

E' prevista anche la sistemazione del verde vicino alle mura e l'installazione dell'impianto di irrigazione degli alberi, che ombreggeranno gli stalli di sosta, mentre a ottobre verrà seminato il prato. Il parcheggio è stato realizzato a carico di privati proprietari dell'area, in connessione con l'intervento edilizio del Piano Attuativo 321 in via Brioni (zona San Martino per Galceti) nell'ambito di una perequazione urbanistica.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus