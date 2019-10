24.10.2019 h 16:34 commenti

Apre "Il girone dei pelosi", centro benessere olistico a misura dei nostri animali domestici

Sabato l'inaugurazione della struttura che si trova in via Stefano Vaj e offre numerosi servizi che, sulla base della disciplina olistica, puntano al benessere fisco e psichico dei nostri amici a quattro zampe

Un "centro benessere" a misura dei nostri amici animali. E' questo "Il girone dei pelosi", che sabato 26 ottobre aprirà i battenti in via Stefano Vaj 9 con una festa d'inaugurazione che, a partire dalle 17, permetterà a tutti di avere informazioni sulle tante attività che verranno fatte in questo che è un vero e proprio centro olistico che mette in primo piano il benessere psichico a quello fisico degli animali domestici.

I promotori dell'iniziativa hanno deciso di riprendere con una nuova formula l'attività che per anni hanno portato avanti nel rispetto degli animali e delle loro esigenze con un negozio di vendita di articoli per animali e toelettatura.

Nel centro verranno offerti più tipi di servizi, tra cui due facenti parte della medicina integrata e quindi di competenza medica (omeopatia ed agopuntura); oltre questi, discipline bio-naturali, tecniche energetiche, consulti sull'alimentazione naturale, vendita commerciale, corsi di varia natura. Tutte tecniche già ampiamente sperimentate per il benessere degli umani e che adesso verranno messe a disposizione anche dei nostri amici più cari. L'obiettivo è quello di intervenire su molteplici problematiche in maniera del tutto olistica, permettendo al corpo di mettere in moto una vera e propria "autoguarigione" e dando vita così ad una soluzione duratura.

Il Centro raggruppa molte discipline, diverse, ma complementari fra loro: c'è la possibilità di scegliere quella che sembra più adatta per il proprio cucciolo o provare la straordinaria efficacia della sinergia fra di esse.

Senza dimenticare, poi, il lato ludico perchè il gioco è fondamentale anche per gli animali.

Per qualunque info sul programma della serata, è possibile chiamare il 351 904 3006. Previsto un piccolo omaggio per i cani.