Apre attività con i fondi per le start up ma la chiude prima di 5 anni, deve restituire 50mila euro

Imprenditrice condannata dalla Corte dei Conti: il negozio di oggetti usati aperto con i finanziamenti dello Stato non ha funzionato e la guardia di finanza, alla fine dell'accertamento, ha rilevato il danno erariale

Condannata a restituire cinquantamila euro a Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa chenel 2014 le aveva concesso un finanziamento per la sua attività in franchising di vendita di oggetti usati. Attività che però l'imprenditrice, una pratese di 47 anni, ha chiuso prima dei cinque anni stabiliti come periodo minimo per beneficiare dei fondi pubblici. E' stata una indagine della guardia di finanza a scoprire che la donna aveva dismesso il negozio a inizio 2016 senza comunicare a Invitalia l'interruzione del 'contratto' prima della scadenza.La Corte dei Conti, nei giorni scorsi, ha accolto la richiesta della procura di condannare la quarantasettenne che ora dovrà rimandare i soldi all'agenzia, che fa capo al ministero dell'Economia, nata per agevolare imprese e start up innovative.Il beneficio ottenuto dalla pratese ammontava complessivamente a 65.121 euro erogato in due tranche: nel 2014 e nel 2015. La somma si divideva in contribuito a fondo perduto – 33mila euro – la restante parte in finaziamento a tasso agevolato.Quando la finanzia è arrivata, ha scoperto che i beni oggetto del contributo statale erano stati venduti per far fronte ai debiti e alla fine dell'accertamento è stato contestato il danno erariale.L'imprenditrice si è difesa dicendo che la cessazione dell'attività e la mancata restituzione del fondo doveva essere imputata esclusivamente al fatto che gli affari non erano decollati e di essere stata obbligata a vendere il complesso dei beni per rimediare ai debiti senza, tra l'altro, riuscire a soddisfare per intero i creditori.I giudici, valutato il quadro complessivo, hanno ritenuto che in piccola parte l'attività ha risposto alla finalità del contributo di Invitalia e hanno perciò fatto uno sconto alla somma ricevuta 'abbonando' circa 15mila euro.