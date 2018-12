19.12.2018 h 11:49 commenti

Apre a Prato il Punto Luce di Save The Children: padrini d'eccezione Chiesa con i suoi compagni della Fiorentina

La struttura sorge in pieno Macrolotto Zero in un capannone di 700 metri quadri ristrutturato per ospitare le attività rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni

E' stata una partitella a calcetto che ha visto contrapposti una mista di giocatori della Fiorentina maschile e femminile, "rinforzati" dal sindaco Matteo Biffoni, e una squadra composta da bambini e bambine delle scuole Buricchi, De Andrè e Cesare Guasti a inaugurare stamani 19 dicembre il Punto Luce di Save the Children di Prato, ospitato in un capannone di via Mameli, nel cuore del Macrolotto Zero.



Per la cronaca hanno vinto ai rigori i bambini che hanno messo sotto, tra il tifo da stadio dei loro compagni, la squadra composta da Enrico Chiesa, German Pezzella, Marco Benassi, Vitor Hugo (tutti titolari viola), con le giocatrici Tatiana Bonetti e Stefanie Ohstrom e il sindaco Biffoni come "fuoriquota".



Ma il gol più importante, come ha spiegato il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica, è stata senz'altro l'apertura dello spazio, che rappresenterà un punto di riferimento non solo per il quartiere ma per tutti i bambini e ragazzi della città. La struttura sarà aperta i pomeriggi dal lunedì al venerdì con i volontari dell'associazione Futuro Domani e quelli di Save the Children che proporranno attività legate ai bisogni educativi dei ragazzi. Nello spazio, 700 metri quadri rimessi a nuovo e arredati grazie alla collaborazione con Ikea, si svolgeranno attività motorie e sportive, laboratori, teatro e musica, accompagnamento allo studio, invito alla lettura, educazione all'uso responsabile dei nuovi media. Si tratta del primo Punto Luce realizzato in Toscana con il sostegno della Fiorentina, che quest'anno porta sulle maglie il logo dell'associazione internazionale fondata nel 1919 con lo scopo di garantire un futuro sereno ai bambini.

Lo spazio si trova in un capannone di proprietà privata ma che potrebbe passare in futuro al Comune, grazie ad una perequazione inclusa nel piano operativo con un terreno al Macrolotto Uno. Sebbene la zona sia relativamente centrale, si tratta di un’area con pochi spazi dedicati all’infanzia e all’adolescenza. La zona è attualmente oggetto di un intervento di riqualificazione urbana promosso dall’amministrazione comunale.

Stamani l'inaugurazione, alla presenza dei vertici della Fiorentina, con il Club Manager Giancarlo Antognoni a guidare la delegazione, della quale facevano parte anche i giocatori.