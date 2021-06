08.06.2021 h 17:02 commenti

Apre a Montemurlo il secondo Consultorio Giovani della provincia

Un servizio gratuito e senza prenotazione per avere informazioni e consulenze su: sessualità, affettività e relazioni con gli altri, contraccezione, interruzione volontaria di gravidanza , prevenzione e assistenza alle malattie sessualmente trasmissibili, problematiche familiari e disagio scolastico.

Dopo Prato, anche a Montemurlo è stato aperto il consultorio Giovani rivolto a ragazzi e ragazze con una età compresa fra i 14 ed i 24 anni,

Uno spazio dedicato all'ascolto dei giovani per avere assistenza ed informazioni legate ai problemi della sessualità, della vita affettiva e relazionale, problematiche ginecologiche, di contraccezione e prevenzione. Il servizio è libero, non serve la prenotazione, e gratuito ed è attivo tutti i martedì dalle 14,30 alle 18, 30 presso il distretto di via Milano 13/a.

"Oggi è un momento importante perché sul territorio nasce un nuovo servizio rivolto ai giovani.- spiega Lorena Paganelli, direttrice della Società della Salute Area Pratese- Oltre al consultorio attivo a Prato, avevamo la necessità di individuare un nuovo spazio per la presa in carico dei ragazzi e la scelta è naturalmente caduta su Montemurlo, che ha una popolazione molto giovane. Siamo sicuri che attraverso il servizio del Consultorio si potranno creare positive interazioni e sinergie con il territorio, le scuole e in particolare con la sede distaccata del Liceo Brunelleschi, che si trova proprio sopra al distretto Usl di via Milano".

Il consultorio giovani mette a disposizione un team multidisciplinare composto da: ostetrica, ginecologo, psicologo ed assistente sociale. L'equipe opera in collegamento con la rete dei servizi ospedalieri e territoriali: servizio tossicodipendenze, servizi sociali, salute mentale infanzia e adolescenza e adulti, in modo da assicurare anche interventi di sostegno attraverso percorsi assistenziali specifici.

"L'attivazione del Consultorio Giovani rappresenta per la comunità montemurlese davvero un grande valore spiega il sindaco Simone Calamai È importante che i giovani abbiano la consapevolezza che il Consultorio è un luogo sicuro, dove si accede con facilità e dove si ricevono risposte immediate per risolvere varie tipologie di problemi e va nella direzione di un'importante potenziamento dei servizi socio-sanitari sul territorio nel quale crediamo con forza".

Al servizio possono accedere giovani anche residenti in altri comuni dell'area pratese, per i minorenni non è necessaria la presenza del genitore. I giovani possono avere informazioni e consulenze su: sessualità, affettività e relazioni con gli altri, contraccezione, interruzione volontaria di gravidanza anche per i soggetti minori, prevenzione e assistenza alle malattie sessualmente trasmissibili, problematiche familiari e disagio scolastico. Nel consultorio è disponibile anche un servizio per la prevenzione di maltrattamento, molestie ed abusi sessuali, discriminazione e bullismo.

"Credo che la prossima sfida del Consultorio Giovani sia quella di tessere legami con la scuola- ha sottolineato l'assessore alle politiche sociali Alberto Fanti - e in particolare con il ciclo delle superiori per far conoscere al meglio i servizi offerti da questo spazio".

Nell'area pratese è operativo anche il Consultorio Giovani presso il Centro Salute donna nel presidio ex Misericordia e Dolce in via Cavour 87 il venerdì dalle ore 14 alle 18 che nel 2020 ha avuto circa 500 accessi, per 85 % di ragazze.