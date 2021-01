04.01.2021 h 10:37 commenti

Approvato il primo lotto del collegamento tra via dell'Alberaccio e via Suor Niccolina Infermiera

Al tratto, che comprende anche il percorso ciclopedonale, è stato aggiunto un parcheggio pubblico. L'investimento totale è di 500mila euro

E' stato approvato dalla giunta comunale su proposta dell'assessore alla Città curata Cristina Sanzò il progetto definitivo del primo lotto del collegamento viario e ciclabile tra via dell'Alberaccio a San Paolo e via Suor Niccolina infermiera, un'opera particolarmente richiesta dai residenti della frazione. Nel primo lotto è stato aggiunto un parcheggio pubblico in un'area limitrofa alla nuova viabilità, con accesso da via San Paolo-via dell'Alberaccio, in quanto la zona, densamente abitata e con edifici spesso privi di garages, necessita di una maggiore dotazione di posti auto. Le aree necessarie alla realizzazione del primo lotto sono di proprietà privata: è stato quindi predisposto il piano d’esproprio ed è stata determinata l’indennità da corrispondere ai proprietari per l'acquisizione secondo gli indicatori di mercato. La lunghezza del nuovo tratto stradale è di circa 140 metri, a doppio senso di marcia fino a che non sarà realizzato il secondo lotto, affiancato da un percorso pedonale che conduce al parcheggio.

L'investimento totale è di 500mila euro.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus