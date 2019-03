15.03.2019 h 11:04 commenti

Approvato il nuovo Piano operativo del Comune di Prato

A 20 anni dal Piano Secchi arriva il nuovo strumento di pianificazione urbanistica. Il sindaco: "Grazie ai professionisti e ai migliaia di cittadini che hanno dato il proprio contributo. Diamo uno strumento concreto allo sviluppo del territorio"

Con 19 voti a favore e 8 contrari ieri, 14 marzo, è stato definitivamente approvato dal Consiglio comunale il Piano operativo della città di Prato che dopo 20 anni sostituisce il Piano Secchi. E' stata una vera e propria maratona per gli uffici e per il Consiglio comunale che ha vagliato da lunedì a ieri, con sedute dalle 15 alle 22.30, ognuna delle 1.109 osservazioni e controdeduzioni presentate da privati, associazioni e professionisti.

Un grande lavoro compiuto a tempo di record dall’Ufficio Urbanistica del Comune e dalla commissione urbanistica, che si è riunita in 15 sedute, per arrivare ad uno nuovo strumento più snello, che elimina molta burocrazia e taglia i tempi per potere effettuare lavori di frazionamento o ampliamento nelle abitazioni e nelle aziende.

In un comunicato del Comune si sottolinea "la forte spinta alla semplificazione che rende più agevoli i piccoli interventi e promuove il riuso di vecchi fabbricati riducendo al minimo il consumo di nuovo suolo, in linea con i principi dell'economia circolare applicati alla città. Un piano che disegna una città-comunità con servizi e spazi pubblici distribuiti su tutto il territorio, che mira a mettere al centro i cittadini e a promuovere la socializzazione e l'identità delle frazioni. Grande spazio ai temi ambientaliattraverso una strategia complessiva di forestazione urbana e a interventi che declinano la natura come mezzo di miglioramento della salute pubblica e della qualità della vita".

Grande spazio alla salvaguardia del territorio: le nuove aree di trasformazione potranno prendere il via solo attraverso la cessione al pubblico di aree destinate a diventare parchi o di immobili di pregio dal valore strategico attraverso la perequazione e la forestazione urbana.

Il Piano è frutto di oltre tre anni di lavoro che hanno visto coinvolti anche i cittadini: "Il mio grazie va agli oltre 5mila tra professionisti e cittadini che in un anno e mezzo di percorso partecipativo e tavoli di lavoro hanno dato il proprio contributo - ha dichiarato in Consiglio il sindaco Matteo Biffoni -. Ringrazio i bambini che per la prima volta hanno potuto darci il loro punto di vista sul futuro urbanistico della città, permettendoci una visione diversa del territorio in cui viviamo. E soprattutto voglio ringraziare tutto l'ufficio Urbanistica che con passione si è dedicato alla realizzazione di questo strumento per la propria città. Non mi sarei mai messo all'anima un Piano che non volesse bene a Prato ed oggi è con grande soddisfazione che diamo ai cittadini uno strumento per lo sviluppo, capace di dare risposte alle necessità di tutti, garantendo più semplicità e più attenzione all'ambiente. Un grazie anche alla commissione e a tutti i consiglieri i quali, ciascuno nel proprio ruolo, hanno dato un contributo".

"L’approvazione del Piano operativo, il quinto dal dopoguerra ad oggi, è stato un momento storico per la nostra città - ha sottolineato l'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis -. E’ stato un lavoro immenso per il quale ringrazio gli uffici coinvolti e tutto il consiglio comunale, maggioranza e minoranza, che erano ben consapevoli dell’importanza dell’atto che andavano a compiere e lo hanno fatto con estrema serietà".

Uno strumento di pianificazione che guarda al futuro: "Con questo piano la città di Prato ha adesso una panificazione ed una strategia coerenti con tutte quelle che esistono a livello internazionale. Inoltre questo piano operativo è riconosciuto come uno dei primi che affronta al suo interno i temi dei cambiamenti climatici - ha ribadito l'assessore - Essere una città che ha una strategia su temi sempre più attuali come quello climatico vuol dire essere una città attrattiva e pronta ad accogliere il futuro in tutti i suoi aspetti".