Apprendimento digitale, a ottobre la quarta edizione della giornata regionale. Previsti incontri e laboratori

Un giorno dedicato esclusivamente allo sviluppo e utilizzo delle tecnologie digitali a favore di una didattica inclusiva. In programma anche la presentazione dei progetti di trenta scuole toscane

La giornata è stata organizzata dal Comune di Prato, dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) e dall’Ufficio Scolastico della Regione Toscana. Con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Prato, del Servizio Sanitario della Toscana (SST), del Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), della Scuola Digitale, di Dyslexia e del Centro Territoriale Supporto della provincia di Prato (CTS).



La quarta edizione della giornata regionale sull'apprendimento digitale, si terrà sabato 12 ottobre ad Officina Giovani. Un giorno dedicato esclusivamente allo sviluppo e utilizzo delle tecnologie digitali a favore di una didattica inclusiva."Siamo molto orgogliosi di questa manifestazione - ha dichiarato l'assessore all'Innovazione Tecnologica e Agenda Digitale- che vuole promuovere un momento di riflessione sui i temi del digitale nella scuola e di come si possa aiutare a migliorare la qualità dell'apprendimento per tutti i ragazzi. Già dal primo anno fu un successo con la presenza di 1000 persone, poi nei due anni successivi sono ulteriormente cresciute. Gli obiettivi che vogliamo raggiungere con questa manifestazione sono due: il primo riguarda la formazione di insegnanti, famiglie e ragazzi mentre il secondo è quello di raccontare delle esperienze svolte a Prato, e non solo, per utilizzare al meglio le tecnologie a servizio dell'insegnamento".L'iniziativa vuole essere una vera e propria festa della scuola e della famiglia dedicata ad insegnanti, genitori, bambini, ragazzi e ogni persona interessata a conoscere o approfondire l'utilizzo delle tecnologie digitali per l'apprendimento. Professionisti del settore saranno presenti per condividere nuove strategie di studio ed apprendimento e soluzioni concrete per una didattica inclusiva in grado di soddisfare ogni esigenza. Vi saranno, infatti, più di trentacinque relatori, impegnati in conferenze e workshop. Fra i relatori Adele Maria Veste, formatrice AID, Rodolfo Galati dell’Università di Torino, Paola Mattioli, formatrice per CampuStore, Marco Berardinelli, responsabile Education Google Italia, Ikrama Daouane, per CSM Microsoft Education Italy e ancora dirigenti scolastici come Daniele Barca e Antonio Fini. Venticinque sono gli incontri gratuiti previsti per i docenti, di ogni ordine e grado, dall’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. Più di dieci, invece, quelli dedicati ai ragazzi e ai genitori: dagli incontri sulla gestione dei compiti a casa e i laboratori sugli strumenti digitali, alla conversazione con studenti americani, il cinema e la radio.Sarà anche l’occasione, per oltre trenta istituti, di mostrare a tutti i partecipanti le realizzazioni dei progetti didattici sviluppati dai ragazzi sotto la guida degli insegnanti. Ventitrè sono le scuole del territorio pratese che, attraverso il 3D, la robotica, la realtà aumentata, il coding, le learning app, e non solo, hanno sperimentato la didattica digitale nelle loro classi."Una giornata gratuita e di formazione - ha affermato il coordinatore dell'Ufficio Scolastico Regionale-, un evento molto particolare per i docenti, gli alunni e le famiglie. Questa giornata è una testimonianza su cosa viene fatto nelle scuole ed inoltre favorisce l'inclusione e va contro la dispersione scolastica".Saranno ospiti, inoltre, istituti scolastici di Pistoia, Lucca, Arezzo, l’istituto ligure ISA 13 di Sarzana e ancora il Liceo Cecioni di Livorno che si è classificato 2° nella competizione internazionale "ZeroRobotics", organizzata dal MIT di Boston in collaborazione con la NASA. Inoltre saranno presenti aziende che mostreranno l’importanza dell’innovazione tecnologica nel loro lavoro dove la tecnologia è sempre più presente e indispensabile.Durante la giornata ci sarà anche il gruppo degli Animatori Digitali di Prato, in tutto 29, che procederà alla stesura di un Manifesto Digitale sull’utilizzo delle nuove tecnologie per fare didattica, al fine di sviluppare approcci innovativi all’insegnamento, all’apprendimento e alla valutazione. La giornata è stata realizzata nell'ambito della settimana nazionale della dislessia prevista anche a livello europeo."Va sottolineato quello che i docenti e i ragazzi riescono a fare in una scuola che è sempre più complessa - ha dichiarato l'assessore all'Istruzione Pubblica Ilaria Santi -. Infatti i lavori che facciamo la maggior parte delle volte non vengono raccontati e in questo modo si rende impossibile valorizzare la scuola. Con gli eventi del 12 ottobre si vuole giocare ad imparare e lo si fa in maniera da aiutare tutti dalla scuola dell'infanzia ai licei"."La parola che ho scelto per rappresentare questa giornata è condivisione - ha affermatopresidente di Aid Prato -. L'importanza dell'evento è favorire la tecnologia nelle scuole, infatti se usata in maniera appropriata può essere un vantaggio per i ragazzi e diventare il loro futuro".Alcune attività prevederanno l’iscrizione online al seguente link