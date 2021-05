.

La targa è già presente dallo scorso gennaio, ma per la cerimonia ufficiale si è preferito attendere l'imminente riapertura del teatro dopo la chiusura imposta dal Covid (con lo spettacolo “L’alfabeto delle emozioni” di Stefano Massini 21 e 23 maggio, alle 20)Il modo migliore per ricordare Roberta Betti come ha sottolineato la presidente del Politeama Beatrice Magnolfi nella lettera che le ha scritto e che ha letto durante la cerimonia. «Abbiamo aspettato un po’ a scoprire questa targa, abbiamo atteso per mesi il momento giusto che non volevamo coincidesse con una fase di chiusura ma di speranza e di rinascita – ha detto Magnolfi - Oggi finalmente ci siamo. Da settembre in poi avremo un calendario fittissimo, una stagione imperdibile. Sarà rinnovata la scuola di musical per rilanciare in forma diversa la bella storia di Arteinscena per cui tanto si è speso Lamberto Muggiani. Sarà rinnovata anche la veste giuridica del teatro, porteremo la musica contemporanea e stringeremo nuove alleanze con il teatro ragazzi, l’università, le scuole e il mondo dello sport. Impossibile qualunque piano di ripresa e resilienza senza la cultura, senza il linguaggio del teatro che rappresenta un formidabile antidoto alla frammentazione sociale e povertà educativa. Vorrei prendere a prestito un po’ della tua indomabile energia – ha detto Magnolfi con il pensiero rivolto a Roberta Betti – per stringere un nuovo patto con la città, con le istituzioni, con i soggetti sociali protagonisti del futuro. Posso prometterti che ci proveremo, con tutte le forze e le nostre capacità. È l’unico modo non solo per ricordarti ma anche per interpretare e far vivere il tuo sogno nel modo migliore, proiettandolo nella Prato di domani».