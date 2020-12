Le campane di Palazzo Pretorio scandiscono il minuto di silenzio con cui Prato, in lutto cittadino, omaggia il suo Paolo Rossi nel giorno dell'ultimo saluto al campione, morto il 10 dicembre dopo una lunga malattia.Sotto il palazzo comunale, il presidente del Consiglio comunale, Gabriele Alberti, gli assessori Ilaria Santi e Simone Mangani e alcuni consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione, hanno osservato 60 secondi di silenzio mentre sulla facciata del municipio le bandiere sono a mezz'asta.Il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore allo Sport, Luca Vannucci hanno partecipato ai funerali celebrati a Vicenza, città dove il campione del mondo 1982 è esploso calcisticamente e dove ha vissuto per molti anni. L'affetto della gente, tra applausi e lacrime, lo testimonia.Al termine delle esequie, il primo cittadino si è avvicinato alla moglie di Rossi, Federica Cappelletti, per le condoglianze e si è intrattenuto con lei per qualche minuto. E' stata la stessa Cappelletti a dire a Biffoni che più avanti sarà necessario trovare il modo per commemorare Paolo nella sua città d'origine. Il primo cittadino ha dato piena disponibilità.Le idee ci sono, ma è presto per parlarne. Oggi è il giorno del lutto. Ora è il momento di piangere e di ricordare cosa è stato Pablito per Prato, Vicenza e l'Italia intera.Più di tante parole ce lo dicono i tricolori alle finestre e gli striscioni appesi un po' ovunque per salutare il campione dentro e fuori dal campo. I fiori lasciati al campo del Coiano Santa Lucia di cui era presidente onorario, le mille foto pubblicate sui social da tifosi e ammiratori, l'alone di tristezza che ha avvolto la città intera da giovedì scorso, consapevole che da oggi è un po' più sola.