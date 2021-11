E' già rotto uno dei giochi dell'area attrezzata di via Firenze, inaugurata appena 40 giorni fa nell'ambito del progetto di Riversibility. Si tratta dell'altalena per bambini piccoli. Sembra si sia staccato un pezzo. Un residente ha trovato nelle immediate vicinanze una vite ed ha fatto subito la segnalazione al Comune che a sua volta ha allertato Consiag Servizi. L'area è stata quindi recintata per impedire l'uso del gioco fino alla sua messa in sicurezza.