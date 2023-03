28.03.2023 h 14:01 commenti

Appello tragedia via Ciulli, i giudici vogliono chiarire se è stato corretto processare Frasconi

Il reato di omicidio plurimo colposo è prescritto ma la difesa insiste sulla tesi della prima ora: nessuna responsabilità doveva essere addebitata all'ex dirigente del servizio Mobilità del Comune di Prato. Il 6 aprile la questione sarà approfondita con la presenza in aula del segretario comunale che dovrà illustrare le competenze dei vari settori all'epoca dei fatti

Potrebbe esserci un 'peccato originale' nell'inchiesta della procura di Prato sulla morte di tre donne cinesi – due sorelle e la figlia di una di loro – nel sottopasso ferroviario di via Ciulli completamente allagato. A tredici anni dalla tragedia, avvenuta la notte del 5 marzo 2010, sarà l'integrazione di istruttoria disposta dalla corte d'appello di Firenze a dire se l'ex dirigente del servizio Mobilità del Comune di Prato, Lorenzo Frasconi, sia stato giustamente chiamato a rispondere di omicidio colposo plurimo e nel 2016 condannato in primo grado a 2 anni o se, invece, come ha ripetuto in tutte le lingue e in tutte le sedi il suo avvocato, Olivia Nati, con quelle morti non c'entra un bel nulla. La sentenza di appello, in programma oggi, martedì 28 marzo, è dunque slittata; nonostante la prescrizione sia pacifica, i giudici hanno fissato un'udienza il 6 aprile per ascoltare l'attuale segretario comunale circa le competenze dei vari settori all'epoca dei fatti. L'obiettivo è stabilire se davvero c'era un collegamento tra la tragedia e le competenze in capo a Frasconi come sostenuto dalla procura di Prato.Comprensibile e ampiamente giustificata la soddisfazione dell'avvocato Nati che a ottobre dello scorso anno, nel corso della discussione per ottenere il riconoscimento – prescrizione a parte – della piena estraneità dell'ex dirigente comunale anche per sollevarlo da eventuali reclami dei parenti delle vittime in sede civile, incentrò il ragionamento sulle competenze. Un ragionamento articolato e avvalorato da una serie di prove documentali. E' chiaro che a prescrizione intervenuta, non ci sarebbe modo di riaprire il processo se i giudici dovessero convincersi che le responsabilità andavano cercate altrove. Altrettanto chiaro che, se dovesse venire certificato il 'peccato originale', sarebbe un'affermazione straordinaria per l'avvocato Nati che da sempre si batte con passione per la causa.Le tre donne rimasero intrappolate con l'auto sulla quale viaggiavano nel sottopasso diventato un fiume in piena per l'esondazione del torrente Vella dovuta all'enorme quantità di pioggia caduta, quasi 100 millimetri in appena due ore e tre quarti. Per le tre morti la procura fece partire quattordici avvisi di garanzia; un numero che si sgonfiò fino al processo celebrato a carico di quattro imputati. Due le condanne in primo grado: con Frasconi, in Appello, anche Stefano Caldini, direttore dei lavori del sottopasso ferroviario (1 anno e 8 mesi, anche lui in attesa del verdetto il 6 aprile). Assolti, invece, Sandro Gensini, allora direttore generale di Asm, la partecipata a cui il Comune aveva affidato il sottopasso, e Paolo Berti, dirigente dell'ufficio Potenziamento e sviluppo delle Ferrovie dello Stato che varò il progetto di massima per la realizzazione dell'opera.