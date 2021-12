31.12.2021 h 12:05 commenti

Appello del sindaco: "Notte di Capodanno senza botti e rispetto per bambini e animali"

Il Regolamento di polizia urbana vieta scoppi ed esplosioni durante tutto l'anno e prevede sanzioni per chi non rispetta la norma. Biffoni: "Non c'è bisogno di un'ordinanza specifica, chiedo ai cittadini cautela e responsabilità"

Anche quest'anno il sindaco di Prato rivolge un appello ai cittadini affinché evitino scoppi e botti per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. “A Prato – le parole di Matteo Biffoni – non c'è bisogno di fare un'ordinanza in quanto abbiamo un Regolamento di polizia urbana che prevede sanzioni per chi ne fa un uso improprio in qualsiasi momento dell'anno – mi appello al buon senso e al rispetto per i bambini, per gli animali e più in generale per l'incolumità di tutti. Invito i cittadini a fare grande attenzione, ad essere prudenti e responsabili. Chi vieta il Regolamento, rischia sanzioni”.

Nel dettaglio: l'articolo 34 prevede il divieto di 'esplodere petardi e similari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, dove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone”. La violazione della norma è sanzionata, a meno che non costituisca reato che è punito con specifici provvedimenti.

Sono considerati giochi pirotecnici anche i manufatti realizzati con materiale esplodente. Il consiglio è festeggiare la notte di Capodanno con stelle, girandole, nastri e fontane.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus