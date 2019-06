01.06.2019 h 10:18 commenti

Appello del Comune di Poggio a Caiano: "Formare un comitato per la rinascita del ponte Manetti"

Costituire un comitato per organizzare gli eventi collaterali all'inaugurazione del ponte costruito nel 1833 sul fiume Ombrone: a questo punta l'amministrazione comunale che ha rivolto un appello ai cittadini e alle associazioni

Dar vita a un comitato formato da cittadini e associazioni per celebrare al meglio il Ponte del Manetti: questa la volontà del Comune di Poggio a Caiano che lancia un appello a tutti coloro che vorranno proporre appuntamenti, eventi a tema e approfondimenti collaterali all’inaugurazione. Per farlo, nascerà a breve un comitato operativo dove tutti potranno portare il proprio contributo. Il primo incontro esplorativo è fissato per mercoledì 5 giugno alle 21 nella sala del consiglio comunale del Municipio. “Non capita tutti i giorni di costruire ponti. Pertanto questo evento - che segnerà la storia della nostra città - merita di essere festeggiato. Lo

vogliamo fare al meglio con una vera a propria chiamata che rivolgiamo a tutti i nostri concittadini perché quest’opera sarà di tutti noi - spiega il sindaco Francesco Puggelli - l’inaugurazione si avvicina e, oltre al taglio del nastro, abbiamo intenzione di celebrare la cosa con una serie di eventi collaterali: culturali, culinari e sportivi. Ma non ci poniamo limiti: ogni proposta sarà la benvenuta e, insieme, contribuiremo a costruire un bel programma”.

