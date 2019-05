13.05.2019 h 13:32 commenti

Appello alla generosità dei pratesi per riaprire il Museo di San Domenico

Diocesi e Artemia lanciano il crowdfunding "Riapriamo San Domenico". Il primo gradino della raccolta è fissato a 6mila euro

La riapertura del Museo di San Domenico con la creazione di una sezione dedicata all'Arte sacra, passa anche da un progetto di crowdfunding. Questa mattina, 13 maggio, è stata presentata la campagna di raccolta fondi con sottoscrizione online per acquistare le teche

in cui esporre i preziosi oggetti di arte sacra, sia di proprietà della Diocesi sia messe a disposizione da collezionisti privati. «Si tratta di pregiati calici, pissidi, reliquiari che vanno dal Duecento all'Ottocento, oltre a splendidi tessuti sacri ricamati. Opere che in alcuni casi sono state esposte a Washington, a Rio de Janeiro, a Venaria e che sono destinate alla Diocesi se riusciremo ad aprire il museo» afferma il vice direttore dell’ufficio diocesano per i beni culturali Claudio Cerretelli.

Il primo step da raggiungere per proseguire con la raccolta fino al 18 giugno, è posto a 6mila euro. L'obiettivo è quasi centrato perchè nei primi 4 giorni di raccolta sono già stati offerti oltre 4.300 euro. È possibile contrbuire alla raccolta fondi anche con piccole donazioni: gli importi vanno dai 5 euro fino ai mille euro. «Abbiamo scelto la formula "tutto o niente" - spiega il presidente di Pratocultura e segretario della Curia, Gabriele Bresci - quindi se non riusciamo a ottenere i 6mila euro i vari contributi saranno restituiti ai donatori. L’acquisto di teche appropriate è un primo tassello necessario per la riapertura dei bellissimi spazi di San Domenico ormai chiusi da tempo».

I sottoscrittori riceveranno anche delle piccole ricompense: «Si va dalla cartolina regalo per chi dona 5 euro, ad altri riconoscimenti: guide tascabili, libri e visite esclusive al complesso monumentale di San Domenico, fino alla scrittura del proprio nome tra quelli dei finanziatori in una lista affissa sulla scalinata che porta alle sale del museo per chi dona almeno 200 euro», annuncia Arianna Pierattoni di Artemia, associazione partner del progetto.

Chiuso dal 2014 dopo aver ospitato per anni le opere della collezione civica in attesa del restauro di Palazzo Pretorio, il museo è stato oggetto di diversi interventi di ristrutturazione e adeguamento con l'ambizioso obiettivo di farne un museo diocesano di Arte Sacra. Nel frattempo le risorse pubbliche a disposizione sono diminuite in modo così drastico da costringere la Diocesi a ridimensionare il progetto creando una sola sezione di arte sacra accanto al già esistente Museo di pittura murale. Il traguardo è all'orizzonte e con la generosità dei pratesi sarà raggiunto più velocemnte. "Già troppi turisti si sono spinti fino al Museo con la speranza di visitarlo e hanno trovato chiuso - è scritto nella pagina della piattaforma Eppela che promuove la raccolta fondi -. È arrivato il momento di darsi una mossa, anche con un piccolo contributo, per questo vogliamo invitarti ad essere protagonista di un’azione di gruppo che può cambiare la città. A ringraziarti non sarà solo la Diocesi, ma tutta la città di Prato».