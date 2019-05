28.05.2019 h 13:36 commenti

Appartamento trasformato in una fabbrica delle dosi di droga, arrestato un operaio

Colpo grosso dei carabinieri che hanno scoperto nella zona del Soccorso un vero e proprio laboratorio dove un trentasettenne incensurato confezionava dosi di ketamina camuffate da medicinali, integratori alimentari e bustine di tè. Recuperati oltre 5 chili di droga. Lo stupefacente finiva nei locali notturni delle province di Prato, Firenze e Pistoia

Lo hanno seguito e tenuto sott'occhio giorno e notte e alla fine, nella tarda serata di domenica 26 maggio, lo hanno fermato a colpo sicuro, certi di trovare la droga. Tanta droga: quasi cinque chili di ketamina, 735 pasticche e altri 43 grammi in polvere di exstasy per un valore di circa 400mila euro. I carabinieri del Nucleo investigativo hanno arrestato un operaio cinese di 37 anni, residente ad Arezzo, ma con base a Prato dove in un appartamento nella zona del Soccorso aveva impiantato una fabbrica della droga e qui confezionava le dosi destinate ai locali notturni gestiti e frequentati dai connazionali nelle province di Prato, Firenze e Pistoia e anche fuori Toscana. Dosi camuffate da integratori alimentari, da medicinali, da bustine di tè. Il trentasettenne, incensurato, faceva tappa a Prato nel fine settimana e si muoveva con la droga nascosta nella ruota di scorta della sua auto. Nell'appartamento al Soccorso, preso in affitto da una coppia cinese che però non ci ha mai abitato, i carabinieri hanno trovato di tutto: oltre alla droga, 750 grammi di sostanza da taglio, flaconi in plastica, bilancine di precisione, presse termiche per saldare le bustine da tè, 1.750 capsule per farmaci.L'indagine è partita in seguito all'arresto di cinque spacciatori in quattro diverse occasioni. Da qui i carabinieri hanno risalito la filiera per arrivare alla pedina più importante, il trentasettenne appunto. Il lavoro degli investigatori non si ferma perché l'obiettivo è arrivare al vertice essendo ritenuto l'operaio un intermediario tra i grossi fornitori e i piccoli spacciatori.