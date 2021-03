25.03.2021 h 11:14 commenti

Appartamento trasformato in casa d'appuntamenti nella zona di viale Montegrappa

Lo hanno scoperto gli agenti dell'Investigativa della polizia municipale intervenuti sulla base di un esposto dei residenti. L'affittuaria è stata denunciata per favoreggiamento della prostituzione

La polizia municipale ha denunciato una cinese di 56 anni, regolare sul territorio italiano e residente in una traversa di viale Montegrappa, per favoreggiamento della prostituzione.

Sulla base di un esposto dei residenti, gli agenti della Investigativa sono tornati in un appartamento già oggetto in passato di un analogo intervento. Lo scenario che si è presentato davanti ai loro occhi è stato lo stesso. L'affittuaria aveva messo una parte a disposizione di una connazionale di 36 anni, anche lei provvista di permesso di soggiorno. Nella stanza in uso a quest'ultima ed utilizzata per ricevere i clienti, sono stati trovati e sequestrati un centinaio di profilattici ed altri oggetti utilizzati dalla donna nella sua attività.

"Visti i pregressi avvenuti quando l'affittuaria era in Cina,- spiega il Comune di Prato in una nota - la Municipale continuerà l'attività di monitoraggio della palazzina verificando se vi sono responsabilità in carico ai proprietari, se non altro per non aver raccolto le lamentele dei vicini che infastiditi per il continuo via vai per le scale della palazzina e sulla strada di fronte".