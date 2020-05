22.05.2020 h 12:19 commenti

Appartamento trasformato in bordello: blitz con sequestro della polizia municipale

Tre mesi fa ne era stato sequestrato un altro nella stessa palazzina: l'attività si era spostata solo di qualche metro

La polizia municipale ha sequestrato un altro appartamento in via Siena, perché utilizzato da cittadine cinesi per esercitarvi la prostituzione. Gli stessi agenti dell'Investigativa avevano sequestrato per lo stesso motivo un altro appartamento della stessa palazzina solo 3 mesi fa, a febbraio. I condomini hanno però ricontattato la Municipale perché avevano notato che il via vai di persone estranee al condominio non era cessato ma si era solo spostato di pochi metri.

Gli agenti hanno verificato che l'appartamento, di proprietà di italiani ma affittato ad un uomo di nazionalità cinese, era in effetti utilizzato in via esclusiva per l'esercizio della prostituzione con adescamento dei clienti tramite annunci su internet. Nell'appartamento risultava ancora residente un altro nucleo familiare, che però lo avrebbe lasciato a fine 2019.

Nel pomeriggio di martedì 19 maggio gli agenti hanno atteso l'uscita del cliente e si sono qualificati. All'interno dell'appartamento era presente una donna, che, dalle informazioni raccolte, non sarebbe l'unica ad utilizzare i locali per esercitarvi la propria attività.

Le indagini sono ancora in corso per l'individuazione di tutti i soggetti responsabili del favoreggiamento della prostituzione. All’appartamento, sono stati messi i sigilli ed è stato posto sotto sequestro.