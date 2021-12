28.12.2021 h 08:28 commenti

Appartamento in fiamme: il proprietario intossicato nel vano tentativo di salvare il cane

E' successo in via di Gabbiana a cavallo di mezzanotte. L'animale, purtroppo ormai privo di vita, recuperato dai vigili del fuoco che hanno poi spento l'incendio e dichiarato inagibile l'alloggio



Un appartamento inagibile, un povero cane morto tra il fumo e le fiamme e il proprietario 73enne intossicato nel vano tentativo di salvare l'animale. E' questo il terribile bilancio dell'incendio che si è sviluppato a cavallo tra ieri 27 e oggi 28 dicembre in via di Gabbiana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, oltre all'autoscala e ad un'autobotte.

Il proprietario dell'appartamento, un uomo di 73 anni, al suo rientro ha trovato le fiamme che già stavano interessando gli arredi della casa. L'uomo ha cercato in tutti i modi di mettere in salvo il proprio cane, chiuso all'interno. Nel tentativo è rimasto intossicato dal fumo e si è reso necessario il trasporto in ospedale effettuato in codice giallo da una delle ambulanze inviate dal 118. L'animale è stato individuato successivamente e portato all'esterno dai vigili del fuoco, purtroppo privo di vita.