14.12.2018

Appartamento in fiamme a Montemurlo, evacuata dai vigili del fuoco la palazzina. Intossicata un'anziana

Il rogo si è sviluppato in una casa che si trova al primo piano a causa dell'incendio della termocoperta. La donna era a letto ma è riuscita a mettersi in salvo

E' stata la termocoperta a innescare l'incendio che stamani, 14 dicembre, ha rischiato di provocare una nuova tragedia dopo quella di via del Castagno a Prato, dove martedì sera sono morti padre e figlia.

Stavolta, per fortuna, non ci sono state gravi conseguenze, anche se una 80enne è stata portata in ospedale dal 118 per un principio di intossicazione. Il rogo si è sviluppato nlla camera da letto dell'appartamento della signora, al primo piano di una palazzina di via Buricchi a Montemurlo, non lontano dal Comune. L'anziana, per fortuna, è riuscita a scendere dal letto e a scappare quando ha visto le fiamme. Immediato l'allarme con i vigili del fuoco intervenuti con due squadre. I pompieri hanno fatto evacuare l'intera palazzina, in particolare un'altra anziana che vive nell'appartamento sopra quello andato a fuoco. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale, che ha chiuso la strada.