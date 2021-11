10.11.2021 h 10:58 commenti

Appartamento di via Filzi base per lo spaccio di droghe sintetiche: un arresto

I carabinieri hanno ammanettato un 43enne già colpito dal divieto di dimora a Prato. Nella casa trovata ketamina, anche del tipo "rosa", e pasticche di ecstasy con il logo di un noto club di Berlino

Nella casa di via Filzi che utilizzava come base per lo spaccio, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno trovato ketamina, anche del tipo "rosa" considerata una droga dello stupro, e pasticche di ecstasy che riproducevano il logo di un noto club underground di Berlino. Sono così scattate le manette ai polsi di un pusher cinese di 43 anni, ufficialmente residente in provincia di Padova e già pregiudicato. L'uomo era già destinatario di una misura di divieto di dimora a Prato che, evidentemente, non aveva rispettato.

I carabinieri hanno perquisito l'abitazione di via Filzi che era in uso all'uomo. All'interno sono stati trovati 282 grammi di ketamina suddivisi in 22 bustine, 142 grammi di ketamina rosa e 61 pasticche di ecstasy con il logo del Berghain, noto club techno house di Berlino. Sequestrato anche tutto il necessario al confezionamento delle dosi oltre a 500 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il 43enne è stato quindi portato nel carcere della Dogaia a disposizione del pm Laura Canovai, titolare dell'inchiesta.