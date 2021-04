29.04.2021 h 18:26 commenti

Appartamenti, giardino e il nuovo centro civico di Narnali, ecco cosa sorgerà in via Pasubio

La proprietà del terreno incolto ha presentato uno studio di fattibilità urbanistica per l'intervento di trasformazione su quest'area in variante al Piano operativo. Mercoledì sopralluogo della commissione urbanistica

(e.b.)

Porterà in dote un edificio di 160 metri quadrati per la nuova sede del centro civico di Narnali, l'intervento di trasformazione del terreno privato che si trova tra via Pasubio e via di Maliseti, nel cuore del quartiere a ovest della città. La proprietà, l'Immobiliare Il Cafisso, ha presentato uno studio di fattibilità urbanistica per realizzare un edificio residenziale di tre piani fuori terra di oltre 1.400 metri quadrati per un totale di una quindicina di appartamenti con parcheggio interrato. Accanto a questo sarà realizzato l'edificio da cedere al Comune. Ed è proprio grazie a questa costruzione che, attraverso la perequazione, la proprietà potrà aumentare la superficie edificabile che oggi è di 280 metri quadrati. Per l'amministrazione comunale significherebbe dare una sede più grande e funzionale al centro civico che attualmente si trova in un immobile in via di Maliseti in affitto. L'operazione quindi, permetterebbe di risparmiare anche il canone annuale che è di oltre 11mila euro all'anno. Inoltre sarà realizzato un giardino di 1.600 metri quadrati attorno alle nuove costruzioni.Mercoledì scorso, 28 aprile, la commissione Urbanistica presieduta da Maurizio Calussi, ha effettuato un sopralluogo con i progettisti e l'assessore Valerio Barberis, per esaminare dal vivo vizi e virtù del progetto. La commissione urbanistica è chiamata a esprimere il proprio parere in merito all'operazione che è in variante al piano operativo. In caso di via libera, dovrà anche essere deciso se inserire l'intervento con una variante semplificata o se attendere la prossima revisione del piano operativo, cosa che farebbe lievitare i tempi.