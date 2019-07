08.07.2019 h 17:04 commenti

Appalto demolizione ex ospedale, il Tar annulla tutti gli atti dell'Asl: si riparte dalla prima in classifica

Persi sette mesi in guerre di carte bollate che hanno portato i contendenti al punto di partenza. Ora l'Asl deve decidere se fare ricorso al Consiglio di Stato

Sull'abbattimento del vecchio ospedale si torna al punto di partenza. Il Tar della Toscana ha accolto il ricorso della prima classificata, la Daf costruzioni di Milano, alla gara d'appalto da oltre 5,6 milioni di euro per effettuare la demolizione selettiva del Misericordia e Dolce che lascerà il posto al parco urbano voluto dal Comune di Prato.

I giudici amministrativi hanno annullato anche tutti gli atti con cui l'Asl Toscana Centro ha estromesso la Daf Costruzioni dall'appalto per non aver dichiarato la condanna di una sua ditta subappaltatrice, ha affidato il tutto alla seconda classificata, la Del Debbio di Lucca, e poi, poichè questa presentava un problema analogo alla prima, si è rivolta alla terza classificata, l'umbra Rad Service.

La scorsa settimana il Tar della Toscana aveva accolto anche il ricorso della seconda classificata, la Del Debbio di Lucca (LEGGI) . Questa può sembrare in apparenza una contraddizione, ma in realtà riflette la stessa identica interpretazione della legge sugli appalti. Certo, forse un pronunciamenbto unico, avrebbe aiutato a far chiarezza sulla vicenda ma le carte parlano comunque chiaro.

Semplificando, la mancata dichiarazione delle condanne penali inflitte alla subappaltatrice per la Daf e a una ausiliaria per la Del Debbio, non costituisce illecito. Se anche lo fosse la rilevanza temporale di queste condanne ha una durata di tre anni dalla pronuncia e in entrambi i casi l'indizione della gara è ben lontana da quell'intervallo.

Le due ditte hanno quindi ragione entrambe, ma a prevalere deve essere necessariamente la vincitrice dell'appalto, la Daf di Milano.