15.06.2019

Apologia del fascismo, la procura notifica a Massimo Nigro l'avviso di conclusione delle indagini

L'ex leader di Forza Nuova ha venti giorni di tempo per chiedere di essere sentito dal magistrato o presentare una memoria difensiva. Nigro è stato indagato dopo la manifestazione organizzata il 23 marzo, ricorrenza della fondazione dei Fasci italiani di combattimento. A metterlo nei guai il numero '100' (quest'anno ricorrevano i cento anni) inserito nel materiale pubblicitario

Chiusa in tempi record l'inchiesta della procura sull'ipotesi di reato di apologia del fascismo contestata all'ex leader pratese di Forza Nuova Massimo Nigro che ieri, venerdì 14 giugno, è comparso davanti al sostituto Laura Canovai per l'interrogatorio ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nigro, escluso alle ultime elezioni dalla corsa a sindaco per irregolarità nelle firme raccolte a sostegno della sua lista (da qui le dimissioni dal partito), ha già ricevuto l'avviso di conclusione indagine. Nel mirino della procura l'ex di Forza Nuova è finito per l'esaltazione pubblica del fascismo che avrebbe promosso per annunciare la manifestazione organizzata in piazza del Mercato nuovo il 23 marzo, giorno dei cento anni della fondazione dei Fasci italiani di combattimento. Il materiale pubblicitario riportava proprio il numero '100', evocativo della ricorrenza, seppure scopo dell'evento era quello di chiedere politiche più forti contro l'immigrazione. In particolare, la procura ha acquisito una e-mail e diversi annunci pubblicati su Facebook per presentare l'iniziativa. A Nigro, che è difeso dall'avvocato Fabio Fattorini, il sostituto Canovai contesta anche di non aver rispettato le prescrizioni della questura che all'ultimo momento declassò la manifestazione da corteo a presidio fisso. I partecipanti, arrivati da più parti, si riunirono in piazza della Stazione e da qui arrivarono in piazza del Mercato Nuovo per ascoltare il comizio del leader nazionale Roberto Fiore. In questo frangente e poi di nuovo per il tragitto di ritorno, Massimo Nigro – stando all'accusa – non avrebbe fatto abbastanza per evitare che i manifestanti si muovessero in corteo contravvenendo, dunque, alle limitazioni poste dal questore. Dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagine, l'indagato ha venti giorni di tempo per chiedere di essere ascoltato dal magistrato o per inviare una memoria difensiva. Scaduto il termine, la procura deciderà se chiedere al giudice delle udienze preliminari il rinvio a giudizio.



Prato

