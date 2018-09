12.09.2018 h 16:57 commenti

Apertura bis per la Galleria degli Alberti: gli orari e le nuove regole per le visite

Anche il prossimo finesettimana sarà possibile ammirare gli undici capolavori tra cui figurano opere di Caravaggio, Giovanni Bellini, Filippo Lippi, Puccio di Simone e Lorenzo Bartolini.

Nuova apertura straordinaria, ma con regole diverse, il prossimo fine settimana della Galleria di Palazzo degli Alberti, dopo il successo di pubblico dello scorso weekend e le numerose richieste dei cittadini di poter visitare la mostra degli 11 capolavori della Galleria, tra cui figurano Caravaggio, Giovanni Bellini, Filippo Lippi, Puccio di Simone e Lorenzo Bartolini.

Il prosismo finesettimana non sarà più possibile prenotare l'orario della visita. L'apertura straordinaria di sabato 15 e domenica 16 settembre consentirà le visite alla Galleria, con gruppi di 25 persone, a partire dalle 10, fino alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura). Per agevolare al massimo tutti coloro che si recheranno a Palazzo Alberti, è stato deciso di non effettuare prenotazioni, consentendo ogni mezz’ora l’accesso alla mostra.