31.10.2019 h 15:56 commenti

Aperto il parcheggio di San Giusto. I cittadini lo avevano chiesto con una petizione

Realizzati in via Cava 70 posti auto e una nuova illuminazione. Nel 2016 era stata presentata una petizione per chiedere di risolvere il problema della sosta selvaggia

Ancora un intervento per risolvere il problema della sosta in alcune zone della città. Dopo l’area delle Badie aperta ieri ( LEGGI ), oggi 31 ottobre è toccato a San Giusto, dove in via Cava è stato inaugurato un parcheggio a servizio della zona con 70 posti auto.

Un lavoro da circa 60mila euro, con la nuova illuminazione e gli stalli per le auto, a cui presto verranno affiancate le nuove alberature. La richiesta di un parcheggio è arrivata proprio dai residenti e commercianti della zona che nel 2016 firmarono una petizione per chiedere di risolvere il problema della sosta selvaggia. Grazie al lavoro della commissione è stata individuata la zona per realizzare il parcheggio e avviato il cantiere. Oggi l’inaugurazione alla presenza del sindaco Matteo Biffoni e dell’assessore alla città curata Cristina Sanzò: "Diamo così risposta a un’esigenza della frazione - hanno detto i due amministratori -, adesso chiediamo ai cittadini di prendersene cura e soprattutto di evitare parcheggi scorretti lungo via Cava, una delle strade di collegamento più importanti della zona".