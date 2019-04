17.04.2019 h 13:02 commenti

Aperto e subito chiuso il cantiere in via Capponi: troppo caos per la viabilità. Alessi: "Lavori in estate"

Stamani nell'ora di punta si sono registrate lunghe code in viale Galinei e nella zona del ponte Datini. Tutto ok, invece, per la riasfaltatura notturna in via Mozza sul Gorone e a breve sarà rifatto l'asfalto (sempre di notte) anche in via Paronese

Aperto e subito chiuso il cantiere per l'allargamento del marciapiede in prossimità della scuole De Andrè alla Castellina. La decisione è stata presa dal Comune dopo che stamani, 17 aprile, si erano formate lunghe code lungo il viale Galilei, con pesanti ripercussioni sulla viabilità. "Avevamo deciso di partire oggi sfruttando la chiusura delle scuole per la Pasqua - spiega l'assessore Filippo Alessi -, ma ci siamo resi conto che erano troppi i disagi creati dal senso unico alternato. Il lavoro, così, è stato rimandato all'estate, quando si spera ci sia meno traffico. Prosegue, invece, la messa in sicurezza del tratto proprio davanti alla scuola, che non ha ripercussioni dirette sul traffico". Sempre in tema di lavori pubblici, stanotte si è svolta la prima fase di riasfaltatura in via Mozza sul Gorone, senza nessun particolare disagio. "Contiamo di finire tra stanotte e domani - precisa Alessi -. La scelta di sfaltare di notte è stata presa proprio per evitare quanto più possibile i disagi". Così come saranno di notte anche i lavoro di asfaltatura in via Paronese, che dovrebbero iniziare i prossimi giorni. In questo caso l'intervento è gestito da Progetto Acqua e va a sanare le condizioni dell'asfalto dopo i lavori fatti la scorsa estate.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus