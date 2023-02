24.02.2023 h 16:21 commenti

Aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Showrunner Lab

Il primo laboratorio italiano per entrare nel mondo delle Serie Tv forma un professionista che segue e coordina l’intero processo di realizzazione, dagli aspetti creativi a quelli produttivi. Iscrizioni entro il 13 marzo

Dopo il successo dell’edizione 2022, torna a Manifatture Digitali Cinema Prato, Showrunner Lab, il primo laboratorio italiano per entrare nel mondo delle Serie Tv. Una figura che segue e coordina l’intero processo di realizzazione di una serie, dagli aspetti creativi a quelli produttivi. A partire da oggi, venerdì 24 febbraio fino al 13 marzo, sono aperte le iscrizioni alle selezioni per partecipare alla seconda edizione del corso di alta specializzazione. . Il laboratorio si terrà a Prato dal 13 aprile al 18 giugno Lo Showrunner Lab è rivolto a giovani (18-30 anni) con la passione l''attitudine per le serie tv, per la scrittura, l'organizzazione, l’imprenditoria. Non è richiesta esperienza nel settore, dando così la possibilità, potenzialmente, a tutti gli interessati, di avvicinarsi a questo mestiere innovativo. A proporre Showrunner Lab sono Toscana Film Commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana, con Good Girls Planet, ITTV Forum&Festival di Los Angeles, in partenariato con APA, Associazione Produttori Audiovisivi e in collaborazione con PIN – Polo Universitario Città di Prato. Toscana Film Commission, con le Film Commission di Lazio, Sardegna, Trentino e Veneto, sosterranno il 50% delle spese di iscrizione ad un massimo di due partecipanti residenti nelle singole Regioni.

Professionisti italiani e internazionali saranno tra i docenti; gli studenti a fine corso potranno fare esperienze di stage e tirocini presso imprese nazionali e internazionali del settore.

La prima edizione dello Showrunner Lab ha contato, accanto alle lezioni settimanali, ben 9