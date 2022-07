26.07.2022 h 15:35 commenti

Aperte le iscrizioni al corso di alta formazione in Management della Filiera Moda Sostenibile

La seconda edizione, organizzata dal Pin, verrà presentata online domani alle 17. Il progetto è svolto in collaborazione con Confindustria Toscana Nord, Cna Toscana Centro e Confartigianato Imprese Prato

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del corso di alta formazione in Management della Filiera Moda Sostenibile organizzato da Pin - Polo Universitario di Prato. Il progetto è svolto in collaborazione con Confindustria Toscana Nord, Cna Toscana Centro e Confartigianato Imprese Prato è indirizzato a imprenditori, professionisti, tecnici, responsabili marketing e comunicazione, di prodotto, del sistema di compliance aziendale e qualità, della produzione, designer che operano in aziende manifatturiere della filiera tessile-abbigliamento o della pelle ma anche a persone fortemente motivate in possesso di titoli di studio post-diploma inerenti il settore moda.

Lo svolgimento didattico, a carattere multidisciplinare, permetterà di far approfondire ai partecipanti tutti i temi sostenibili del settore moda, con 120 ore di lezione suddivisi in 6 moduli didattici che sono: la catena di fornitura e il processo di produzione, materiali sostenibili, sustainable business fashion model, circular economy, impatto ambientale: elementi di valutazione, misurazione e obiettivi di sostenibilità. Completeranno il percorso formativo 3 visite aziendali e un project work individuale, in cui il corsista applicherà le nozioni apprese su uno specifico caso, scelto insieme al direttore, affiancato da un esperto. I weekend delle lezioni inizieranno il 4 novembre 2022 e saranno 11, 8 in presenza e 3 online.