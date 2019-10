12.10.2019 h 14:37 commenti

Aperta la Via Medicea: 76 km di cammino dalle Cascine di Tavola a Fucecchio per i boschi del Montalbano

Il nuovo itinerario è stato inaugurato stamani con un cammino suggestivo nei luoghi dei Medici tra storia e leggenda. Il nuovo progetto di turismo itinerante e sostenibile si affianca alla Via della Lana e della Seta

Un cammino suggestivo nei luoghi dei Medici tra storia e leggenda. Questo è la Via Medicea, il nuovo itinerario che parte dalla città di Prato, dalle Cascine Medicee per la precisione, attraversa quelle terre dove i Medici vissero, cacciarono e trasformarono il territorio per arrivare a Fucecchio nel Valdarno inferiore.

Lungo il percorso è possibile incontrare ben tre Ville Medicee, patrimonio Unesco, ma anche vallate amene, crinali boscosi, aree archeologiche, musei, parchi naturali.

Il nuovo "cammino è stato presentato stamattina, sabato 12 ottobre, a Bacchereto, nel Comune di Carmignano, alla presenza delle istituzioni coinvolte e del pubblico. Il nuovo percorso, lungo 76 chilometri, si è inaugurato nella stessa mattinata al termine della prima passeggiata effettuata sul nuovo sentiero. Un sole ancora caldo e ben augurale ha salutato i numerosi escursionisti che fin dal primo mattino avevano voluto provare una prima parte di percorso che - come ha detto l'assessore al Turismo di Poggio a Caiano, Giacomo Mari "farà conoscere ai tanti, e sempre più numerosi, appassionati di escursionismo e di mobilità leggera e sostenibile le bellezze naturalistiche e culturali del 'Rinascimento fuori porta' inaugurato dalla famiglia Medici".

Dopo poco più di un anno dal varo della Via della Lana e della Seta, che unisce aree campestri e selvagge a paesaggi fortemente connotati dall'archeologia industriale, il nuovo progetto di turismo itinerante, sostenibile, e soprattutto esperienziale, che vede il Comune di Prato capofila assieme ai Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano dell'Ambito Area Pratese, e i Comuni di Vinci e Cerreto Guidi dell'Ambito Val d'Elsa e Montalbano, è un cammino strategico che unisce quella Via con la Francigena.

“Fa piacere – afferma l’assessore regionale al Turismo Stefano Ciuoffo – vedere il moltiplicarsi di progettualità e iniziative legate alla valorizzazione di percorsi storico-culturali della nostra regione. In questo caso la Via Medicea vede anche la collaborazione di due Ambiti Turistici per la definizione di questo progetto. Siamo ricchi di luoghi da riscoprire e mettere a sistema tra loro e dall’importante esperienza avviata con la Via Francigena abbiamo dato vita a un metodo che si può replicare e estendere a tutte quelle aree adesso fuori dai grandi flussi turistici dei tour operator e dare nuove opportunità di sviluppo”.

La Via Medicea fa parte del Progetto dei Cammini dell'Area Pratese, finanziato da Toscana Promozione. L’itinerario definito è un cammino di media difficoltà lungo 76 chilometri percorribile in 4 o più giorni. Si sviluppa prevalentemente su strade vicinali e sentieri Cai. Il percorso sfrutta antichi tracciati viari che collegando le Cascine medicee di Prato con le tre ville patrimonio dell’Unesco, la Villa Medicea di Poggio a Caiano, la Villa Medicea La Ferdinanda di Artimino e la Villa Medicea di Cerreto Guidi e il Montalbano, consentono un viaggio di alcuni giorni estremamente suggestivo e denso di emergenze culturali armonicamente inserite nel contesto ambientale.