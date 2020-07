02.07.2020 h 14:38 commenti

Aperta la quinta area fitness lungo il fiume Bisenzio: è attrezzata per il calisthenic

Si trova sulla ciclabile che da Ponte Datini va verso Vaiano sul lato della ferrovia. Fa parte del progetto Riversibility. La prossima sarà inaugurata in via Firenze

E' stata inaugurata la quinta area fitness del progetto Riversibility che prevede la realizzazione di una serie di aree attrezzate sportive lungo il fiume Bisenzio. Luoghi dedicati al fitness, al benessere, alla salute su misura delle diverse esigenze dei cittadini.

L'ultima nata sorge sul lato sinistro del fiume sotto la ferrovia, incastonata nel verde, tra la ciclabile che va in direzione Vaiano dal ponte Datini. E' attrezzata per il calisthenic, con attrezzi per un'attività sportiva dinamica con diversi livelli di intensità.

"E' un altro tassello di Riversibility e di un progetto diffuso di sport e benessere in città, perché una comunità che sta all'aria aperta e fa attività fisica si prende cura della propria salute - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. Così si potenzia lungo il Bisenzio l'offerta di servizi che si affiancano ad altri interventi, come la sostituzione degli arredi, la realizzazione di piazzole e l'installazione dei container".

Il tutto in un progetto che tiene conto anche della parte di intrattenimento: "Tra poco riaprirà il container al Serraglio e poi la spiaggia urbana, per un'offerta ricreativa che permette di godere a pieno anche del fiume della nostra città".

L'investimento per le cinque aree realizzate fino a oggi è complessivamente di 300mila euro. A queste si aggiungerà una sesta area in via Firenze, mentre le altre aree fitness si trovano a Santa Lucia, viale Galilei, viale Repubblica e viale Montegrappa ed hanno tutte caratteristiche diverse, dalla ginnastica dolce agli esercizi per gli anziani fino al calisthenic. Fuori dal progetto Riversibility sono state attrezzate per il fitness altre aree in periferia: al parco ex Ippodromo, a Grignano e, in fase di realizzazione, quella al Macrolotto 0 nella zona del playground.