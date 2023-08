28.08.2023 h 10:15 commenti

Anziano trovato morto nella sua casa da un vicino: da giorni non dava sue notizie

La tragica scoperta fatta in una corte interna di Tobbiana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il pm di turno ha disposto l'autopsia sul corpo dell'anziano e il sequestro dell'abitazione

Era morto da almeno un paio di giorni l'anziano di 87 anni il cui corpo senza vita è stato trovato ieri mattina, domenica 27 agosto, nella sua casa di Tobbiana. L'uomo viveva da solo in una corte interna di via per Casale ed è stato un vicino di casa a fare la tragica scoperta. Non vedendo l'anziano da un po' di tempo e non riuscendo né a farsi aprire la porta né a contattarlo telefonicamente, il vicino ha visto una finestra aperta al piano terra ed è entrato a controllare la situazione. Arrivato nella camera da letto, ha visto il corpo dell'anziano, riverso in mezzo a due mobili. A quel punto ha dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Da una prima sommaria analisi effettuata dal medico legale, la morte dovrebbe essere dovuta a cause naturali e i militari, durante il sopralluogo, non hanno trovato nessun segno in casa che lasciasse pensare a qualcosa di diverso. Il pm di turno, comunque, per togliere ogni dubbio ha disposto l'autopsia sul corpo dll'87enne e il sequestro della casa.

