Anziano trovato morto in casa, a dare l'allarme i vicini che non lo vedevano da giorni

La triste scoperta è stata fatta attorno alle 13.30 di oggi. Sul posto 118, polizia e vigili del fuoco

Dramma della solitudine in un'abitazione in via Alessandro Franchi a Prato. Un uomo di 78 anni è stato trovato cadavere dalle forze dell'ordine, allertate dai vicini di casa insospettati prima dal non vedere l'uomo da giorni, poi dalla televisione perennemente accesa ma senza ricevere risposta al campanello.

La chiamata ai numeri di emergenza è scattata attorno alle 13.30 di oggi, 8 gennaio. Sul posto sono intervenuti 118, polizia e vigili del fuoco per forzare la serratura della casa. Una volta dentro, l'uomo è stato trovato privo di vita riverso sul pavimento. Sul posto è intervenuta la scientifica per i rilievi del caso, ma secondo quanto appreso non c'è alcun segno dell'azione di terzi. Si è trattato quindi di un malore o di un incidente domestico. Si attende la decisione del magistrato di turno sulla rimozione del cadavere.



