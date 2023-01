03.01.2023 h 10:53 commenti

Anziano travolto e ucciso da un furgoncino per la raccolta rifiuti

L'incidente è avvenuto stamani in via Busento a Chiesanuova. La vittima aveva 80 anni e sono stati inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118

Tragedia in via Busento a Chiesanuova. Marcello Fioretti di 80 anni è stato investito e ucciso da un piccolo furgone utilizzato per la raccolta dei rifiuti. L'investimento è avvenuto all'altezza dell'intersezione con via Livenza. Il mezzo è della cooperativa La Traccia e opera per conto di Alia. La strada del tragico investimento è piuttosto stretta e in quel punto non ci sono strisce pedonali. Alla guida del mezzo un 38enne dipendente della cooperativa da sette anni, che questa mattina era impegnato nella raccolta porta a porta della carta. Il furgoncino non presenta nessun segno di impatto nella parte anteriore, mentre sul lato destro sono state rilevate ammaccature compatibili con un urto. Tra le ipotesi al vaglio anche quella che il mezzo stesse facendo retromarcia.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9.15 di stamani, 3 gennaio, e purtroppo non c'è stato niente da fare per il pedone, nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118 arrivati con le ambulanze della Misericordia e della Croce d'Oro. Sul posto la polizia municipale con le pattuglie dell'Ufficio Sinistri per ricostruire quanto accaduto. Il conducente è stato accompagnato al comando di piazza dei Macelli, dove è stato sottoposto all'esame tossicologico.Sul posto anche il presidente della Cooperativa la Traccia Paolo Maroso. "La cooperativa e l’autista stanno fornendo la massima collaborazione alle autorità competenti - si lege in una nota de la Traccia -. Si esprime, con profondo sconcerto, i più sentiti sentimenti di vicinanza e condoglianze alla famiglia della persona deceduta".

Dopo il via libera del magistrato di turno, la salma dell'anziano è stata rimossa con il furgone dei Servizi funebri della Misericordia.