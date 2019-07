26.07.2019 h 11:54 commenti

Anziano scippato in pieno giorno, arrestati due pregiudicati di 19 e 37 anni

I due malviventi sono stati bloccati dagli agenti della Squadra mobile subito dopo il colpo. La vittima, a cui è stato strappato con forza un bracciale d'oro, è rimasta ferita

Due scippatori marocchini di 37 e 19 anni, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati dalla sezione antidroga della Squadra mobile di Prato che li ha fermati nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 25 luglio, a Campi Bisenzio, in via Buanarroti. I due, da tempo tenuti sotto controllo dalla polizia, hanno rubato un bracciale d'oro ad un cinese di 65 anni. L'uomo è stato bloccato in piazza Aldo Moro dal diciannovenne che lo ha aggredito e derubato e che poi è salito sull'auto che lo aspettava nelle vicinanze e alla cui guida c'era il complice. La fuga è durata pochissimo: gli scippatori si sono trovati davanti gli agenti che li hanno bloccati e arrestati. Il cinese è stato consegnato alle cure dei sanitari del 118 per una ferita al braccio giudicata guaribile in sette giorni. I due marocchini sono stati rinchiusi nel carcere di Sollicciano a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Edizioni locali collegate: Prato

