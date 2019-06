25.06.2019 h 15:12 commenti

Anziano rapinato in via Firenze, i malviventi rintracciati e denunciati dalla polizia

E' successo nella serata di ieri in via Firenze. La vittima ha subito chiesto aiuto alla questura a cui ha fornito la descrizione dei due uomini che si sono allontanati con i soldi, un cellulare e un paio di occhiali

E' stato avvicinato da due uomini che gli hanno rubato soldi, telefonino e occhiali mentre si trovava in via Firenze. E' successo intorno alle 21.45 di ieri, lunedì 24 giugno. La vittima, un anziano di 70 anni, ha subito avvertito la polizia a cui ha dato una dettagliata descrizione dei malviventi che dopo poco sono stati rintracciati, bloccati e denunciati per rapina impropria. Si tratta di due brasiliani di 33 e 42 anni. Secondo il racconto del settantenne, uno dei due brasiliani gli ha sfilato gli occhiali che indossava e gli ha chiesto dei soldi per restituirglieli. E' stato a questo punto che la vittima ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni il portafogli e il cellulare con il quale ha tentato di chiedere aiuto. I due malviventi gli hanno preso tutto e si sono allontanati. La fuga però è durata pochissimo.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus