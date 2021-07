06.07.2021 h 14:15 commenti

Anziano raggirato con la truffa dello specchietto: preleva 180 euro e li consegna ai malviventi

E' successo domenica a Quarrata e la vittima è un 75enne residente a Montemurlo che ha poi sporto denuncia ai carabinieri. Sindaco e comandante Municipale invitano a fare attenzione: "Chiamate le forze dell'ordine e non pagate"

Un montemurlese di 75 anni è rimasto vittima della truffa dello specchietto. Il fatto è avvenuto domenica pomeriggio 4 luglio nella zona di Quarrata. La dinamica è sempre la stessa: due uomini fermano una macchina con un anziano alla guida dicendogli che ha urtato la loro autovettura, rompendone lo specchietto. Dopo la constatazione, i malviventi chiedono al truffato un risarcimento in denaro immediato e in contanti, in modo da evitare la burocrazia e accelerare i tempi. Naturalmente, la richiesta anche al montemurlese non è stata fatta con gentilezza, ma in modo abbastanza minaccioso. Così, per evitare ritorsioni, l'anziano, evidentemente impaurito e disorientato, si è recato al bancomat della propria banca ed ha consegnato ai malviventi oltre 180 euro in contanti per risolvere la questione e placare gli animi. Subito dopo i due truffatori si sono dileguati a bordo di un'auto di colore scuro. Passati i primi momenti di smarrimento, l'uomo si è reso conto di essere stato raggirato. Così ha sporto denuncia ai carabinieri della Tenenza di Montemurlo, che stanno conducendo le indagini con l'ausilio della polizia municipale, in modo da risalire ai responsabili della truffa.

"Purtroppo questo tipo di raggiri sono frequenti e coinvolgono persone di tutte le età, anche se i truffatori preferiscono persone sole in auto e ancor più anziane. È quindi bene mantenere sempre alta l'attenzione" spiega la neo comandante della Municipale di Montemurlo, Enrica Cappelli, che poi consiglia: "In questi casi la prima cosa da fare è non pagare e contattare subito le forze dell'ordine (polizia municipale, carabinieri, polizia ecc..) per la verifica del danno arrecato. Spesso è sufficiente la sola telefonata per far allontanare i truffatori".

Anche il sindaco Simone Calamai si dice dispiaciuto per la truffa subita dall'anziano montemurlese e si rivolge a tutti i cittadini, invitandoli alla massima cautela: "In caso di richieste insolite, soprattutto di denaro o preziosi, è bene diffidare e fare subito una telefonata al 112 o alla nostra polizia municipale".