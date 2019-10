05.10.2019 h 17:46 commenti

Anziano in stato confusionale riportato a casa grazie alla rete di solidarietà di un'intera comunità

L'ottantunenne si era perso a Fabio, ricordava il suo nome ma non l'indirizzo. Grazie ad un tam tam fra i residenti e l'aiuto del sindaco Bosi è stato riaccompagnato sano e salvo dai famigliari

Potrebbe essere la versione rivista e laica della parabola del buon samaritano, ma ambientata a Vaiano e con un’intera comunità che si mobilità. Questa mattina, 5 ottobre, un uomo di 81 anni in stato confusionale si è allontanato dalla sua abitazione di Vaiano per dirigersi a piedi verso Fabio. Un conoscente che passava per strada l’ha intravisto e ha subito allertato la famiglia, nel frattempo un abitante della frazione si è accorto che l’anziano aveva qualche problema e così l’ha fatto entrare nella sua casa, gli ha offerto un caffè e ha cercato di scoprire la sua identità. Tra una chiacchiera e un sorso, l’uomo ha ricordato il suo nome e il suo cognome, ma non l’indirizzo così viene chiamato il sindaco che riesce a risalire alla famiglia. L’ottantunenne è stato riaccompagnato a casa, dove ad aspettarlo c’era un’ambulanza del 118 chiamata dallo stesso Bosi.

“Sono orgoglioso di questa comunità che sa prendersi cura di chi è in difficoltà, che sa fare rete nel momento del bisogno, una comunità che non gira la testa dall’altra parte”.

